التأمين الصحى بالغربية: إجراء 8200 جلسة غسيل كلوى وجلسات كيماوى لـ5300 مريض

الغربية محمد طارق

قال الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى فى محافظة الغربية، إن الفرع يقدم خدمات الغسيل الكلوى من خلال 53 ماكينة غسيل موزعة بمستشفيات "المجمع الطبى ومبرة المحلة ومبرة طنطا وعيادة سمنود الشاملة" بالإضافة إلى المراكز المتعاقدة .

وأشار إلى أن الفرع أجرى 8200 جلسة غسيل كلوى لمرضى الكلى بالمستشفيات التابعة ، حيث قدمت مستشفى مبرة المحلة 3000 جلسة غسيل كلوى، تليها مستشفى المجمع الطبى بعدد 2500 جلسة غسيل كلوى، وقدمت مستشفى مبرة طنطا 2000 جلسة غسيل كلوى ، بالإضافة إلى 700 جلسة للمترددين على الوحدة بعيادة سمنود الشاملة.

كما قدم الفرع 5300 جلسة كيماوى لمرضى الأورام من خلال مستشفى المجمع الطبى ، والتى أجرت 3800 جلسة علاج كيماوي، ومستشفى مبرة المحلة والتى قدمت 1500 جلسة كيماوى لمرضى الأورام.

وأوضح مدير الفرع أن مستشفى مبرة طنطا ولأول مرة نجحت فى إدخال خدمة الغسيل الكلوى للأطفال حيث نجحت المستشفى فى إجراء 60 جلسة غسيل كلوى لمرضى الكلى من الأطفال منذ بدء العمل فى فبراير الماضى ومن المقرر زيادة الجلسات بعد نجاح الفرع فى توفير المستلزمات والفلاتر من مخازن وزارة الصحة.

ويذكر أنه خلال العام الحالى تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المجمع الطبى بقوة 15 ماكينة غسيل كلوى ويجرى استكمال التجهيزات بالوحدة وتوفير 10 ماكينات جديدة و 30 كرسى لمرضى الكلى والأورام فى إطار خطة التطوير الموضوعة لاستكمال التجهيزات.