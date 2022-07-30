"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو للبقالين

كتب ـ مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ، ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وفى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم موجة تضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة في نقص سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ خطوات استباقية وتحقيق مخزون استراتيجي من سلعة زيت الطعام يصل لما يقرب من 6.1 شهر، وذلك من خلال التعاقد مع الشركات المحلية، وأيضا إجراء العديد من المناقصات العالمية لشراء زيت الطعام الخام "زيت صويا، زيت عباد" وطوال الفترة الماضية تعاقدت الوزارة على كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية وكذلك طرح زيت الطعام ضمن السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت الوزارة في تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتي من السكر ووصل المخزون الاستراتيجي لـ7.7 شهر لأول مرة في تاريخ الوزارة، كذلك التعاقد على كميات كبيرة من الأقماح من عدة دول تصل الى 660 ألف طن قمح، بجانب ما يتم توريده من القمح المحلى من المزارعين ليصل حجم المخزون الاستراتيجي من الأقماح لـ7 أشهر لأول مرة.