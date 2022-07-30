التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سيارة بطهطا شمال سوهاج

لقى شاب يبلغ من العمر 22 سنة مصرعه، في حادث انقلاب سيارة بالترعة، بالقرب من مدخل قرية بنجا الوسطانى اتجاة مدينة طهطا شمالى محافظة سوهاج.
تم استخراج السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بإنقلاب سيارة بإحدى الترع بدائرة المركز ووفاة شاب وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازمة حول الواقعة.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسقوط سيارة ملاكى بالترعة بناحية قرية بنجا نتج عن الحادث وفاة ارسانيوس يوسف اسكندر 22 سنة وتم إنتشال الجثة.
تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان لبلاغ وتم إنتشال السيارة وتم إستخراج الجثة ونقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة ، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصؤحت بدفن الجثة.
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