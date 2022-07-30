التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سيارة بطهطا شمال سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى شاب يبلغ من العمر 22 سنة مصرعه، في حادث انقلاب سيارة بالترعة، بالقرب من مدخل قرية بنجا الوسطانى اتجاة مدينة طهطا شمالى محافظة سوهاج.

تم استخراج السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.