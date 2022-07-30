اليوم السابع
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البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل للاستفادة من البحث العلمى فى تنمية صناعات التعدين

السبت، 30 يوليه 2022 10:59 ص
البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل للاستفادة من البحث العلمى فى تنمية صناعات التعدين المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب ـ محمد صبحى

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تلقى الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور  جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول تنظيم المعهد ورشة عمل بعنوان "دور البحث العلمي في تنمية الصناعات التعدينية لتحقيق التنمية المُستدامة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس القادم.
 
وتهدف فعاليات ورشة العمل إلى الاستفادة من البحث العلمي في مجال الهزات الأرضية (الطبيعية والصناعية) في أعمال التفجير، وتقليل أثرها على البيئة المُحيطة، وكذلك دراسات المحاجر والكشف عن الخامات، مما يُساهم في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لأعمال التفجير، التي تستخدم في توفير المواد الخام اللازمة للصناعات التعدينية.
 
وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد إلى مشاركة العديد من المتحدثين من مختلف الجهات المعنية ؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من النقاشات وزيادة أواصر التعاون بين المعهد وتلك الجهات والهيئات. 
 
وأوضح الدكتور هشام عيد أستاذ الزلازل ورئيس مشروع مراقبة تفجيرات المحاجر بالمعهد، أن برنامج ورشة العمل يستهدف إلى عرض أحدث المُخرجات البحثية ونتائج أعمال الرصد والمراقبة، أثناء الفترة الماضية، والتطور الذى ينتهجه المشروع لتحقيق التنمية المُستدامة في الصناعات التعدينية، وفق رؤية مصر 2030.
 
جدير بالذكر، أن المعهد يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع، بمراقبة تأثير التفجيرات الناتجة من محاجر شركات التعدين في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا للضوابط الفنية التي تُقرها الدولة للحفاظ على بيئة سليمة نظيفة آمنة من أي تأثير سلبي على المنشآت القريبة من تلك المحاجر والمصانع.
 
 

التعليم العالى

البحث العلمى

الصناعات التعدينية

القومى للبحوث الفلكية



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