راقبوا السماء.. القمر يقترن بكوكب عطارد اليوم فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد اليوم الجمعة 29 يوليو مع اقتران القمر وعطارد.

وأضاف أستاذ الفلك ، فى تصريحات له، أن القمر يقترن مع كوكب عطارد في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة الى انهما يغربان كذلك فى تمام الساعة 7:30 مساءا .

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك إلى أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد او كوكب الزهرة امام قرص الشمس حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.