ارتفاع سهم "أجواء" بنسبة 41.91% بعد تقدم رجل الأعمال عيسى الجابر بالتصالح

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، بنسبة 41.91% خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 17.540 جنيه، جاء ذلك بعد تقدم رجل الأعمال محمد بن عيسى بن جابر الجابر بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ قرار الهيئة رقم 491 لسنة 2011 الصادر بشأن إلزام المساهم الرئيسي بالشركة بشراء ما باعه من الورقة المالية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر عام 2009.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1261 لسنة 2022، بإنهاء سريان قرار الهيئة رقم 935 لسنة 2022 الصادر بمنع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتًا-بكامل حصته- في الجمعية العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، والاكتفاء بما تم من فترة المنع.

جاء ذلك بعد عامين من قرار الهيئة الرقابة المالية المصرية، بمنع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتاً -بكامل حصته- في الجمعيات العمومية لشركة اجواء للصناعات الغذائية – مصر؛ لحين التزامه بتنفيذ قرارا الهيئة الصادر بتاريخ 28 يونيو 2011 أو لحين البت في الموضوع رضاءً أو قضاءً.

وتواجه شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أزمة بين مساهمي الشركة ومالكها عيسى الجابر، منذ عام 2009، وذلك عندما أعلن المستثمر عن بيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيهاً، قبل أن ينهار السهم لمستويات 2 جنيه.

وبعدها شهدت ساحات سوق المال والقضاء قضايا لوقف هذه العمليات، وتم إيقاف السهم عن التداول في جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية، ثم تم إعادة التداول يوم 12 أكتوبر عام 2014 بسعر مرجعي بلغ 3.32 جنيه.