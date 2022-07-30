إصابة 3 من بينهم طفلان بحادث تصادم بين سيارتين على الصحراوى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وأخرى ملاكى نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس وحدة المباحث بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارة نقل وسيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة هند. ح. ع 34 سنه بجرح قطعى بفروه الرأس، وإصابة أحمد. ح. م 7 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم ومحمد. حم 5 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم.

تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.