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التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات أبناؤنا فى الخارج دور ثان

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:46 ص
التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات أبناؤنا فى الخارج دور ثان وزاره التربيه والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لـ" أبناؤنا فى الخارج " تبدأ السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أنه الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي :
 
الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الاول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج
الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان ، ولم يتمكنوا من أداء  كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فنى.
 
- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الاول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.
 
- التقديم الكترونى لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.
- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.
- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبناؤنا فى الخارج وقدرها 150 دولار.
 
 

التربية والتعليم

أبناؤنا فى الخارج

رسوم امتحانات أبناؤنا فى الخارج

اخبار مصر

امتحانات الدور الثاني لابناؤنا فى الخارج



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