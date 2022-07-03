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وزير النقل: محطة مدينة الفنون والثقافة جاهزة بنسبة 100%

الأحد، 03 يوليه 2022 11:08 ص
وزير النقل: محطة مدينة الفنون والثقافة جاهزة بنسبة 100% الرئيس السيسى يستمع لشرح من وزير النقل
كتب سمير حسنى

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قال كامل الوزير وزير النقل، إن المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى هي مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال أيضًا.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزي، بحضور الرئيس السيسي، أن الركاب سيتمكنون اليوم من الركوب من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس.

أشار "الوزير" إلى أن محطة بدر تعتبر محطة تبادلية بين القطارين (القطار النازل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الطالع إلى العاشر من رمضان)، معلقا: "يوجد تبادل الخدمة بين القطار الكهربائي والقطار الديزل (القاهرة - السويس) في منطقة بدر.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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