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الرئيس السيسي يصل محطة بدر بالقطار الكهربائى LRT ويستعرض البنية الإنشائية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:43 ص
الرئيس السيسي يصل محطة بدر بالقطار الكهربائى LRT ويستعرض البنية الإنشائية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع القطار الكهربائي
إبراهيم حسان

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة بدر، قبل قليل، بعد استقلاله القطار الكهربائي الخفيف LRT في إطار الجولة التي قام بها للمرور على كل المحطات.

وبعد وصول الرئيس السيسي إلى محطة بدر، استمع لشرح تفصيلي عن المحطة من كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كما استعرض البنية الإنشائية لمحطة بدر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي LRT.

وتفقد الرئيس السيسي والمهندس كامل الوزير وزير النقل وعدد من الوزراء محطة عدلي منصور المنطقة المركزية.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

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السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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