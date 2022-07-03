اليوم السابع
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وزير النقل: القطار الكهربائى الجديد يشمل 19 محطة ويستقبل مليون راكب يوميا

الأحد، 03 يوليه 2022 10:19 ص
وزير النقل: القطار الكهربائى الجديد يشمل 19 محطة ويستقبل مليون راكب يوميا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم ومحمد عبد المجيد

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قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي الجديد يبدأ من محطة عدلي منصور في منطقة السلام إلى شمالا في مدينة العاشر من رمضان وجنوبا المدينة الرياضية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن أطوال القطار الكهربائي تصل إلى 103 كليو مترات في 19 محطة ويستقبل مليون راكب يوميا. 
 
وأضاف وزير النقل، خلال عرض تفصيلي للقطار الكهربائي الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولي التي يتم افتتاحها تشمل 70 كليو متر وتضم 12 محطة، وعمل فيها 20 شركة مصرية مع شركات صينية لتوريد المعدات. 
 
وأشار وزير النقل، إلى أن القطار يشمل 6 عربات وعدد القطارات فى المرحلة الأولى 22 قطارا، وهذا العدد كافي للمرحلة الأولي، وزمن التقاطر دقيقتين ونصف.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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