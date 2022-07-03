اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 04:23 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع بوريل الخطوات التالية لترشيح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي

الأحد، 03 يوليه 2022 04:00 ص
وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع بوريل الخطوات التالية لترشيح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي الحرب فى اوكرانيا
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مكالمة هاتفية مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخطوات المستقبلية بعد حصول أوكرانيا على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، قبل قمة مجموعة العشرين.
 
وقال كوليبا - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "في مكالمتنا اليوم، ناقشت أنا وجوزيب بوريل الخطوات الإضافية بعد أن أصبحت أوكرانيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ونسقنا موقفنا قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. واتفق كلانا على الحاجة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السابعة ضد روسيا ونحن نعمل على ذلك".
 
وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا - في 23 يونيو الماضي - منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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