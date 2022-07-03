اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل لبس الإحرام قبل الخروج من المنزل أم له مكان محدد.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 يوليه 2022 07:40 م
هل لبس الإحرام قبل الخروج من المنزل أم له مكان محدد.. اعرف التفاصيل الحج
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، فيديو توعوى لحجاج الجمعيات الأهلية حول لبس الإحرام ويقوم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية بالرد على الاستفسارات الخاصة بذلك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن، على جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج كما سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.


التضامن

لبس الإحرام لحجاج الجمعيات

حجاج الجمعيات الأهلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة