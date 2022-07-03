هل لبس الإحرام قبل الخروج من المنزل أم له مكان محدد.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، فيديو توعوى لحجاج الجمعيات الأهلية حول لبس الإحرام ويقوم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية بالرد على الاستفسارات الخاصة بذلك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التضامن، على جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج كما سيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.