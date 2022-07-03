نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى بنقادة

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات، فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

اطلع نائب محافظ قنا، على سير العمل بالمركز التكنولوجى المقام على مساحة 140متر يشمل 9 شبابيك منها عدد 6 شبابيك لخدمات المركز التكنولوجى من تراخيص وتصالح وعدد 2 شباك للشهر العقارى وعدد1شباك لذوى الهمم، كما اطمئن من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والمدد الزمنية لتقديم كل خدمة.

ووجه الدكتور حازم عمر، العاملين بالمركز بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى استخراج بيان الصلاحية وتراخيص البناء، وإنهاء إجراءات التصالح ، مؤكدا أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط فى منظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.



الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا