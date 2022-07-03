اليوم السابع
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الفاشر لتخريج قوات حماية المدنيين

الأحد، 03 يوليه 2022 12:34 م
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الفاشر لتخريج قوات حماية المدنيين الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ.ش.أ

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وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) اليوم الأحد، لتخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين البالغ عددها 2000 مجند.

يأتي تخريج هذه الدفعة تنفيذا لبند "الترتيبات الأمنية - مسار دارفور"، الذي جاء ضمن بنود اتفاق جوبا لسلام السودان.

رافق دقلو، عضوا مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر، والدكتور الهادي إدريس، ونائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق الركن خالد عابدين الشامي.

وكان في استقبال دقلو بمطار الفاشر، حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، ووالي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، ولجنة أمن ولاية شمال دارفور، والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية.

 


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