اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة الدولى ينقل اليوم 68 ألف راكب على متن 469 رحلة جوية

الأحد، 03 يوليه 2022 10:19 م
مطار القاهرة الدولى ينقل اليوم 68 ألف راكب على متن 469 رحلة جوية مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد 68 ألف راكب على متن 469 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة.

 

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه سيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 233 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 27,710 ألف راكب، إلى مدن نيويورك لندن باريس روما ميلانو برشلونة ميونخ برلين فرانكفورت بودابست فيينا بروكسل كوبنهاجن أمستردام جنيف مدريد بوخارست دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة جدة الرياض الدمام عدن بنغازى عمان مسقط الخرطوم بيروت البحرين الكويت المدينة بغداد أديس أبابا كانو أثينا لاجوس أبوجا نيروبى عنتيبى.

 

فى حين يصل مطار القاهرة 40,047 راكبا قادمين على متن 236 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو بروكسل لندن برشلونة مدريد أمستردام كوبنهاجن برشلونة باريس جنيف إسطنبول فيينا أثينا روما ميونخ برلين بيرجامو دبى أبوظبى الشارقة جده المدينة بنغازى مسقط عمان الخرطوم عدن دمشق الرياض الدمام تبوك 

 

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

 


وزارة الطيران

شحن جوي

مطار القاهرة

اخبار المطار

جدول الرحلات

تسير رحلات اليوم

عدد الرحلات



الموضوعات المتعلقة

وزير الرياضة يستقبل الفوج الأول من البعثة المصرية بمطار القاهرة بعد انتهاء منافساتهم فى دورة ألعاب البحر المتوسط

الأحد، 03 يوليه 2022 07:49 م

استقبال حافل للطفلة هنا جودة معجزة تنس الطاولة بمطار القاهرة الدولى.. صور

الأحد، 03 يوليه 2022 06:13 م

استقبال جماهيرى لأبطال الطائرة والجودو وتنس الطاولة بمطار القاهرة.. صور

الأحد، 03 يوليه 2022 05:33 م

مطار القاهرة يستقبل منتخبات الطائرة والجودو والطاولة بعد انتهاء المشاركة بالبحر المتوسط..صور

الأحد، 03 يوليه 2022 04:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة