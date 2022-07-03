محافظ قنا يشهد أداء اليمين لمدير عام مشروعات الأمن الغذائى

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أداء اليمين، للدكتورة وردة محمد محمد عبد المغيث، مديرا عاما للإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية بمشروعات الأمن الغذائى بمحافظة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة .

جاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

وأعرب محافظ قنا، عن خالص التهنئة لها بتوليها منصبها، متمنيا لها التوفيق فى دعم وتطوير منظومة العمل وبذل أقصى الجهد والتفانى وتحمل المسؤولية، موجها إياها بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.