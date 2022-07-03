محافظ قنا: ضخ 90 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية الانطلاق لمسيرة كفاح ونجاح قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ عام 2014، والذى نجح فى وضع أُسس إقامة وبناء دولة قوية ومتطورة لتحقيق حياة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث أطلق إشارة البدء فى العديد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات التى تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف الداودي، أن حجم الاستثمارات بمحافظة قنا فى المشروعات القومية والخدمية بمختلف القطاعات فضلا عن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بلغ 90 مليار جنيه تقريبا، وهو ما لم تشهده المحافظة على مدار الثلاثون سنة الماضية.

وأوضح محافظ قنا، أن قطاع الإسكان شهد استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه، حيث تم خلال هذه الفترة إنشاء 24 ألف و 256 وحدة سكنية فى مدينتى قنا الجديدة وغرب قنا والتجمع العمرانى الجديد بتقسيم السلام، و6 مدن بالمحافظة هى ( أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قنا – قوص – نقاده ) بتكلفة مالية اجمالية وصلت الى 8 مليارات جنيه.

وشهد قطاع الطرق والكبارى، طفرة كبيرة باعتبارها من اهم القطاعات الرئيسية فى تحقيق التنمية، مشيرا إلي أنه تم انفاق 4 مليارات و 608 مليون جنيه فى إنشاء و إزدواج و تقوية طرق بطول 380 كم ، وإنشاء 5 كبارى علوية اعلى خط السكك الحديدية بمدن نجع حمادى وقنا وقوص، كما تم إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل بطول 19 كم ويربط بين الطريقين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى، وهو أحد أهم المشروعات القومية التى نُفذت على أرض المحافظة، كما تم رصف طرق داخلية بطول 573 كم بالإضافة الى تطوير 4 محطات سكة حديد وتطوير عدد من المزلقانات لتوفير حماية اكبر للمواطنين أثناء عبور القطارات.

وأكد محافظ قنا، أنه نظرا لارتباط الكهرباء بكل أنشطة الحياه فقد سعت الدولة إلى توفير الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات حيث تعتبر الطاقة هي شريان الحياة وعصب التنمية والمؤشر الأهم على مدى التنمية المستدامة للمجتمعات، لذا فقد أولت محافظة قنا هذا القطاع اهتماما كبيرا حيث تم انفاق 3 مليارات و 775 مليون جنيه لتنفيذ عدد 8 مشروعات لتوصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية والمناطق الصناعية والوحدات الصحية وتدعيم شبكات بالإضافة الى إنشاء مركز تحكم إقليمى فى مدينة نجع حمادى يقوم بمراقبة عدد 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا، والذي يضم محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان كما يجرى إنشاء 3 محطات محولات لتقوية الشبكة الموحدة هى ( نجع حمادى جهد 500 ك . ف – شرق قنا 500 ك . ف – قنا الجديدة 66 ك . ف).

وتابع محافظ قنا، أن قطاع الصحة، شهد تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجمالى استثمارات 1 مليار و 332 مليون جنيه ، وهو ما ساهم فى تقديم الرعاية الطبية الشاملة والآمنة بتكلفة رمزية، حيث تم تطوير عدد 3 مستشفيات هى ( قنا العام – قفط المركزى – مركز الأورام )، كما يجرى انشاء امتداد لمركز الأورام لتوفير كافة احتياجات مرضى الأورام داخل المحافظة ، و انشاء المعمل المشترك وكذلك رفع كفاءة وتطوير وإنشاء 43 وحدة صحية ، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المواطنين شملت " 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى – نور حياه للكشف على ضعف النظر لدى تلاميذ المدارس – الكشف المبكر عن سرطان الثدى – الكشف عن امراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى تلاميذ المدارس – الكشف المبكر على مسببات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة"، وقد تخطى عدد المستفيدين من تلك المبادرات 3 ملايين مواطن.

وفى قطاع التعليم، أكد الداودى أن المحافظة اتبعت خطط مستمرة لإنشاء مدارس جديدة وصيانة القائم منها سنويا، بهدف خفض كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة، حيث بلغ حجم الاستثمار فى قطاع التعليم وتطويره 1 مليار و 251 مليون جنيه، وقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 293 مدرسة، ليصل بذلك إجمالى عدد المدارس بمحافظة قنا الى 2029 مدرسة ، تشمل 17 الف و 109 فصل تستوعب 750 الف و 810 طالب بمتوسط كثافة 43 طالب لكل فصل، كما شهدت هذه الفترة إدخـــال منظــومة التعليم الجديدة وتم توزيع التابلت على الطلاب والمعلمين لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف محافظ قنا، أن قطاع التعليم العالى شهد إنشاء 7 كليات جديدة تابعة لجامعة جنوب الوادي، منها 4 كليات داخل المحافظة هى ( طب الفم والاسنان – الصيدلة - الهندسة – الزراعة )، كما تم انشاء مستشفى جامعي ومبنى للعيادات الخارجية ومبنى خدمات كلية الطب ومركز تأهيل علاج طبيعى ومستشفى لصحة المرأة، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي الأهلية باستثمارات وصلت إلى 2 مليار و 880 مليون جنيه.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى شهد استثمارات بإجمالي 6 مليارات و 257 مليون جنيه ما بين مشروعات منفذة ومشروعات جارى تنفيذها، حيث تم تنفيذ 67 مشروع فى قطاع مياه الشرب ( محطات وشبكات ) ساهمت فى وصول المياه النقية لجميع المواطنين فى كافة القرى والنجوع، كما تم تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى ويجرى تنفيذ 26 مشروع آخر سوف تساهم فى تغطية المدن بخدمة الصرف الصحى بشكل كامل، وتغطية الخدمة فى عدد من القرى بنسبة تتعدى 50%.

وأوضح محافظ قنا أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من أبناء محافظة قنا بلغ 208 الف أسرة بإجمالى مبلغ مالى 5 مليارات و 525 مليون جنيه، بالإضافة الى إنفاق 1 مليار و 840 مليون جنيه فى مجال تأهيل المنازل والمدارس والخدمات الصحية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث تم تأهيل 2800 منزل للأسر الأولى بالرعاية ، فضلا عن توفير 147 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات.

وقال محافظ قنا، إن قطاع الزراعة شهد استصلاح مساحة 12500 فدان بقرية المراشدة بمدينة الوقف بتكلفة مالية بلغت 250 مليون جنيه ، و تم إطلاق مياه الري بمحطة ( ١ - ٢ - ٣ ) لري الأراضي المستصلحة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الري الحقلي بمدينة قفط بتكلفة مالية بلغت 13 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تسليم جميع الأراضي التي وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيعها على 978 مواطن من أهالي قرية المراشدة بواقع 2.5 فدان للفرد ، بإجمالي مساحة 2445فدان ، بتسهيلات ومزايا لم تحدث من قبل.

وفى قطاع التموين، أوضح المحافظ أن حجم الإنفاق بلغ 167 مليون جنيه حيث تم انشاء صومعة لتخزين القمح بالمراشدة و 4 هناجر لتخزين القمح، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مركز خدمة مطور فى 8 مراكز بالمحافظة ، فضلا عن دعم السلع التموينية بقيمة 303 مليون شهريا .

وأضاف الداودى، أن قطاع الاستثمار شهدة طفرة كبيرة أيضا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، وذلك لما له من دور هام في دعم الاقتصاد الوطنى حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع ترفيق المنطقتين الصناعيتين وهما منطقة الكلاحين بقفط ومنطقة هوّ بنجع حمادي بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيمة 2 مليار و 600 مليون جنيه ، كما تضم المحافظة منطقة حرة عامة بمدينة قفط، وتضم المناطق الثلاثة حوالى 300 مشروع ما بين مصانع وشركات بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه ، فضلا عن إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية على مساحة 71 فدان ، يضم 28 هنجر يشمل 420 وحدة صناعية بتكلفة 1 مليار و 350 الف جنيه، إلى جانب إنشاء مجمع خدمات المستثمرين لتيسير استخراج الاوراق من خلال خدمة الشباك الواحد بتكلفة 90 مليون جنيه.

وأشار محافظ قنا، إلي أنه تنفيذا لخطة الدولة نحو توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع مستوى المعيشة لديهم فقد نجحت المحافظة فى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 151 الف و 628 وحدة سكنية ، وأكثر من 100 مخبز بلدى لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى انشاء 18 محطة وقود لتمويل السيارات بالغاز الطبيعى.

وأكد محافظ قنا، أن قطاع الموارد المائية والرى شهد هذا القطاع تنفيذ عدد 137 مشروع بتكلفة 509 مليون جنيه شملت (إحلال وتجديد كباري - شبكات صرف مغطى - تغطية ترع - تكاسى - سدود توجيه وبحيرات صناعية لتخزين مياه السيول لحماية المواطنين من اخطار السيول والإستفادة من المياه المخزنة فى أعمال رى الأراضى الزراعية، كما تم تبطين 250 كم من الترع المستهدف تبطينها ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والبالغ عددها 157 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة 147 ألف و 629 فدان بإجمالى أطوال 558 كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و 926 مليون جنيه .

وأوضح الداودى، أنه تم تنفيذ عدد 77 مشروع إنشاء ملاعب رياضية وتنجيل ملاعب بمراكز الشباب المختلفة داخل المحافظة بتكلفة اجمالية 127 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وتجديد قصر ثقافة قنا لاستقبال المواطنين خلال اقامة الفعاليات الثقافية المختلفة بتكلفة اجمالية 65 مليون جنيه.

وقال الداودى، إن محافظة قنا قطعت شوطاً كبيراً في مجال الامن الغذائي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث تم إحلال وتجديد محطة الألبان رقم 1 بمنطقة المشروعات بالمعنا، وإنشاء محطة الاستزراع السمكي على مساحة 6 أفدنة بالإضافة الى انشاء عدد 40 صوبة زراعية تبلغ طاقتها الإنتاجية 96 طن سنويا من الخضروات وكذلك زراعة 60 فدان بالخضروات المختلفة وزراعة عدد 4000 نخلة مجدول وبارحى على مساحة 65 فدان بتكلفة مالية إجمالية 111 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، فقد أكد محافظ قنا أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعد بمثابة انعكاس وطني يترجم حرص القيادة السياسية الوطنية على تحقيق حياة تليق بالمواطن المصري في ظل تحديات محلية واقليمية ودولية ، حيث بدأت الحكومة المرحلة التجريبية لها باستهداف 375 قرية من القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية منها 32 قرية بمحافظة قنا شهدت تنفيذ 87 مشروع خدمى بإجمالي استثمارات 1 مليار و 158 مليون جنيه ، وفى منتصف يوليو 2021 تم تدشين المشروع بشكل رسمى فى مؤتمر جماهيرى، ضخم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كمرحلة جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير أكثر من 4500 قرية في شتى مراكز الجمهورية على ثلاث مراحل تستغرق ثلاث سنوات ، تشمل المرحلة الأولى 52 مركز يضم حوالى 1400 قرية باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه ، نصيب محافظة قنا منها 5 مراكز تضم 19 مجلس قروى و 87 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة يتم بهم تنفيذ 964 مشروع خدمى في مختلف القطاعات الخدمية بإستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف اى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.