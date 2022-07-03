اليوم السابع
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محافظ دمياط تبحث موقف إنشاء شبكة طرق مشروع تطوير عواصم المدن برأس البر

الأحد، 03 يوليه 2022 04:58 م
محافظ دمياط تبحث موقف إنشاء شبكة طرق مشروع تطوير عواصم المدن برأس البر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الملفات الخاصة بمشروع تطوير عواصم المدن الجارى تنفيذه بمدينة رأس البر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق التنمية الحضرية، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و ممثلى مديريات الرى و الإصلاح الزراعى والمساحة ومديرى الأملاك والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.
 
المحافظ بحثت إمكانية تلافى جميع المعوقات التى قد تتعارض مع عملية انشاء شبكة الطرق المؤدية للمشروع،حيث تم استعراض جميع المقترحات و مناقشة آليات وضع حلول مناسبة تتفق محاورها مع المتطلبات المحددة.
 
فيما وقد وجهت "محافظ دمياط" بسرعة إعداد الدراسات المطلوبة حتى يتسنى تنفيذ تلك الأعمال، كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المشروع لاستكماله وفقا للجدول الزمنى المحدد، لتحقيق الرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى الذى اطلقته الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق و الخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة.
 
والجدير بالذكر أن مشروع تطوير عواصم المدن يتم تنفيذه برأس البر بموقعين الأول على مساحة 60فدانا تتضمن 96 عمارة سكنية ومنشآت خدمية، والثانية على مساحة 72 فدانا تشمل 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.

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