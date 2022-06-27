محافظ دمياط تناقش استعدادات عيد الأضحى المبارك وتوجه بتأهب كافة الأجهزة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ، دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط للأمن العام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

هذا وقد استهلت "المحافظ" الجلسة بتهنئة أبناء المحافظة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث ناقشت استعدادات العيد، موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين، فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالأوزان والمواصفات المقررة، وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

هذا وقد وجهت "محافظ دمياط" عدة تعليمات لمديرية الصحة وذلك بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمسلمات الطبية، مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتواجد السيارات بالمناطق شديدة الذروة.

وطالبت "الدكتورة منال عوض " مديرية الطب البيطرى بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد، هذا إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم.

كما أكدت على قطاعات المرافق، بعدم فصل أى مرفق طوال العيد وتجهيز فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة، مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة مدينتى دمياط ورأس البر، وأمرت إدارة الخدمة المدنية بتعزيز الخدمات والتواجد الميدانى لتأمين المنشآت الحيوية وخطة مديرية الأوقاف لتجهيز 50 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد، واطلعت ايضا على الخطة الأمنية لتأمين الساحات واماكن التجمعات.

وعلى جانب آخر، شددت "المحافظ" على الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالمتابعة الدورية والتصدى الحاسم لأى حالة تعدى على أرض زراعية فى المهد واتخاذ الإجراء القانونى مع المخالفين ومصادر معدات وادوات البناء، مؤكدة على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى للإشراف المباشر على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وشددت على تحرير محاضر تجاه حالات الذبح بالشوارع.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاستعداد التام لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة والتأكد من جاهزية الساحة الإضافية لاستقبال سيارات رحلات اليوم وأنه تم تفعيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة سيتم ربطها بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة الموقف اولا بأول خلال العيد.