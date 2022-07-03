اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 12:37 م
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محافظ الغربية يفتتح أولى القوافل الطبية المجانية بالوحدة الصحية بشوبر

الأحد، 03 يوليه 2022 12:00 م
محافظ الغربية يفتتح أولى القوافل الطبية المجانية بالوحدة الصحية بشوبر محافظ الغربية يفتتح أولى القوافل الطبية المجانية بالوحدة الصحية بشوبر
الغربية ــ مصطفى عادل

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أولى القوافل الطبية المجانية التي تنظمها المحافظة احتفالا بالثلاثين من يونيو، وذلك في الوحدة الصحية بقرية شوبر مركز طنطا، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وتفقد محافظ الغربية أقسام القافلة والتي تضم تخصصات (الباطنة، الجراحة، العظام، الأسنان، الأطفال، الجلدية وتنظيم الأسرة)، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقديم خدمة أداء التحاليل بالمجان داخل الوحدة.

وأشاد المحافظ بتنوع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمجان في القافلة، حيث يتوفر العديد من التخصصات إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية والعزب المجاورة، ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتنظيم حملات طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن القافلة الطبية الموجودة بقرية شوبر تأتي ضمن عدة قوافل موجودة بجميع أنحاء المحافظة تزامنا مع الاحتفالات بثورة الـ30 من يونيو، حيث تنظم مديرية الصحة تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية 17 قافلة طبية خلال الفترة من الثالث من يوليو وحتى السابع من الشهر ذاته.

يذكر أن محافظة الغربية أعدت برنامجا مكثفا للاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو يشمل تنفيذا (مسيرة شبابية، أمسية ثقافية فنية،10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، 17 قافلة طبية، 2 قافلة بيطرية، قافلة اجتماعية وندوة تثقيفية عن ثورة الـ 30 من يونيو).


محافظ الغربية

قافلة طبية

ثورة 30 يونيو

قرية شوبر بطنطا



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