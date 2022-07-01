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الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية فى المحافظات ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:41 ص
الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية فى المحافظات ضمن "حياة كريمة" قوافل طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 38 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 8 يوليو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأي أمراض معدية.
 
وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
 
وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 1 و2 يوليو، بمنطقة ناهيا حي كرداسة محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 يوليو، بمناطق شرنوب مركز دمنهور محافظة البحيرة، والفيوم الجديدة محافظة الفيوم، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، والكرادوة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والمعابدة مركز ابنوب محافظة أسيوط، وعمروس مركز الشهداء محافظة المنوفية، وباها محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.
 
وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 3 و4 يوليو، بمناطق بنجر 2، مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وجاليا الثانية مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وسبيل مكي مركز كوم إمبو محافظة أسوان، والشيخ الشاذلي مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.
 
وقال إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 يوليو بمناطق الشخايرة والعبايدة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وجزيرة نكلا مركز شبراخيت محافظة البحيرة، ومركز طبي عزبة النصر بحي البساتين محافظة القاهرة، وعزبة المرزوقية مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وموسى عمران مركز الزقازيق محافظة الشرقية، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح.
 
وتابع «عبدالغفار»: سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 يوليو، بمناطق الأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، بنجر 4 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، الخيرية مركز فوة محافظة كفر الشيخ، وكفر تصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والقداديح مركز ابنوب محافظة أسيوط، ومساكن دهشور حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، والهياتم مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والشيخ الشاذلي مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.   
 
ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7 يوليو، بمناطق الملهطاني مركز دمنهور محافظة البحيرة، وحاجر البلاليص مركز ادفو غرب محافظة أسوان، ودمياط الجديدة محافظة دمياط، واسمنت مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وبركة مركز نجع حمادي محافظة قنا، وعلوش محافظة مطروح، ومركز شباب جنيفة بحي الجناين محافظة السويس، وشبراخلفون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والدهابية مركز ببا محافظة بني سويف.
 
وتابعت «الصادق» إلى إطلاق قافلتين طبيتين في يومي 7 و8 يوليو، بمنطقتي صان القبلية مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، والشيخ الشاذلي مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر. 
 
 

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