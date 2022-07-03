ضبط لحوم فاسدة في حملات تموينية لضبط الأسواق قبل العيد بمطروح

مطروح - فريق المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مديرية التموين بالمحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خاصة من الخبز والدقيق واسطوانات الغاز وسلامة المعروض من المواد الغذائية خاصة اللحوم ،مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الصيف السياحى مع المتابعة المستمرة والتأكيد على انتظام العمل بالأنشطة التموينية و مدى إستعداد المطاحن لإنتاج دقيق إستخراج 87.5 %.

قال المحاسب حسن الشيبانى مدير عام التموين بمطروح انه تم المرور اليوم الأحد على كلا من مجمع المخابز و مراجعة أوزان الخبز للتأكد من مدى إلتزام بالأوزان القانونية ،وكذلك المرور على المطاحن بمطروح حيث تم عمل تجربة على إنتاج دقيق إستخراج 87.5 % حيث أن مطاحن مطروح أصبحت جاهزة لإنتاج الدقيق بالإستخراج الجديد إعتبارا من 1/7/2022 .

كما تفقد مصنع تعبئة الغاز والاطمئنان على الالتزام بضوابط الإنتاج والتأكيد على توافر المنتج خلال أيام العيد، حيث تم عمل جشنى للأسطوانات المعبأة بالفعل حيث تبين مطابقتها للأوزان المقررة و لم توجد مخالفات و حرصا على توافر الغاز خلال فترة العيد فقد تم منح المصنع يوم واحد فقط إجازة و باقى أيام العيد عمل.

كذلك تم تنظيم حملات تفيش بالتعاون مع مباحث التموين والمديرية تم ضبط 118 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى ،و كميات كبيرة من القمح أثناء نقلها بدون ترخيص نحو 5.2 طن قمح بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر للمخالفات ،و25 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين و 8 مخالفات عرض و بيع لحوم غير مغطاة ،و5 مخالفات، إدارة منشأة بدون ترخيص ،و4 مخالفات عدم توافر مواد بترولية ،ومخالفتين بيع بأزيد عن السعر الرسمى و 12 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، تم تحرير محاضر وإرسالها النيابة العامة للنظر و التصرف.



اللحوم



حملات تفيش



لحوم غير صالحة للإستهلاك



مجمع المخابز



مراجعة الأوزان