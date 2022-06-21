اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:19 م
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بدء توصيل شبكة تليفونات لمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة بمطروح

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:11 م
بدء توصيل شبكة تليفونات لمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة بمطروح جانب من الحدث
مطروح-حسن مشالي

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أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إشارة  بدء توصيل شبكة تليفونات لمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة من الكابينة المركزية لخدمة المنطقة، والتى تسع نحو 1200خط، وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مهندسى وقيادات منطقة تليفونات مطروح.
 
واوضح المهندس محمد حمادة مدير منطقة تليفونات مطروح أن أعمال الخدمة والتوصيل لمجمع المنطقة السكنية بعمارات الكيلو 4 الجديدة يأتى على أحدث تقنية  للاتصالات بنظام الفيبر فائق السرعة ftth.
 
وتم التوصيل لجميع العمارات السكانية بنحو 700 وحده سكنية بعدد 16 خط بكل عمارة، مع الترحيب باستقبال طلبات المواطنين للتوصيل من خلال تقديم عقد الوحدة السكنية وبطاقة الرقم القومى  ورسوم الاشتراك وفقا للسرعة المطلوبة لكل عميل.
 
مشيرا إلى أنه جارٍ التخطيط للبدء فى توصيل الخدمة التليفونية بعد الموافقة  لمنطقة حتاوة بالكيلو 5 ومنطقة الملاحة بعلم الروم.
 
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