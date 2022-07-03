ضبط كيلو هيروين بحوزة أحد تجار الكيف بالغردقة قبل ترويجها فى العيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من إلقاء القبض على واحد من أكبر تجار الهيروين بالغردقة وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بقيام أحد أكبر تجار الهيروين بالبحرالأحمر، بجلب كمية من المخدر لترويجها فى مدينة الغردقة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط المتحرى عنه، بحوزته كيلو هيروين أثناء ترويجها بشارع الكهف بالغردقة، كما عثر بحوزة المتهم على مبالغ مالية وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.