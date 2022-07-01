ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 60 كيلو هيروين و30 طربة حشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام» ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن المركزى، حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدرى الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظ الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 كيلو جراما- 20 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول- مكبس بمشتملاته، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته عدد 10 طرب لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 16٫000٫000- ستة عشر مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.