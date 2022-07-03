سفير لوجانسك لدى روسيا: عرض وثائق تركها مرتزقة أجانب ببلادنا على مجلس الأمن

كتب أحمد عرفة

أكد سفير لوجانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك، العثور على وثائق شخصية تركها المرتزقة الأجانب قبل فرارهم مع قوات كييف من مدينة ليسيتشانسك، وأكد أنه سيتم عرضها على مجلس الأمن الدولي.

وقال سفير لوجانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك،: سنثبت وجود مرتزقة ومدربين أجانب هنا، والوثائق التي يجدها عناصرنا والقوات الأمنية الروسية، ستكون دليلا للمحكمة ومجلس الأمن الدولى.

وتابع سفير لوجانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك،: حاول الغرب أن يقول إن هذا ليس صراعنا، ولم نشارك فيه، وتحدث العديد من الأشخاص عن وجود الأجانب هنا، مدربين أو مرتزقة، وهذه هي المشاركة المباشرة للدول الأجنبية في الصراع الذي لم تشارك فيه مباشرة من وجهة نظرها، فهذه جريمة.