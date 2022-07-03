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وزير الدفاع الروسى يبلغ بوتين بإتمام تحرير لوجانسك بالكامل

الأحد، 03 يوليه 2022 11:52 ص
وزير الدفاع الروسى يبلغ بوتين بإتمام تحرير لوجانسك بالكامل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
وكالات

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أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية بالكامل.

وكان قد أعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية، أن أكثر من ألفي مقاتل من نازيي قوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوجانسك.

وقال: "يوجد الآن حوالي 2150 متطرفا يمكن القضاء عليهم في ليسيتشانسك وضواحيها، وهؤلاء هم الذين تركوا قسرا هنا، والذين تم إحضارهم من مناطق لفوف وروفنا قرب أوديسا ومن دنيبروبيتروفسك، ليدافعوا عن جيش المرتزقة الأجانب بأكمله".


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