رفع 920 حالة إشغال طريق وضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 920 حالة إشغال طريق مخالف متنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 512 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع دمنهور ( عبد السلام - شجرة الدر - جلال قريطم - الجمهورية - الجيش - الكورنيش - أحمد زويل - الراهبات - جلال قريطم - عرابي)

- 310 حالات إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاى البارود.

- 76 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 7 محاضر بالدلنجات.

- 22 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع رشيد.

وعلى جانب آخر، نفذت مديرية الطب البيطري بقيادة أحمد عيادة من خلال إدارة المجازر بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بالبحيرة، حملات مكبرة على محلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات بمراكز (دمنهور - بدر - حوش عيسى - أبو حمص - كوم حمادة - رشيد) أسفرت عن تحرير 22 محضرا وضبط 50 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.