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رئيس الشيشان يعرض متعلقات شخصية تركتها قوات كييف بينها جواز سفر لإيطالى

الأحد، 03 يوليه 2022 10:53 م
رئيس الشيشان يعرض متعلقات شخصية تركتها قوات كييف بينها جواز سفر لإيطالى رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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عرض رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف، متعلقات شخصية تركها جنود قوات كييف والمرتزقة الفارّون من مدينة ليسيتشانسك التي حررها الجيش الروسي، بينها جواز سفر لمواطن إيطالي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الشيشان الروسية: ما هو الممكن أن تجده بين الأشياء التي ألقاها النازيون وبنديرا والشياطين، فهذه المرة أخي مساعد رئيس الجمهورية أبت علاء الدينوف، عثر على جواز سفر لمواطن إيطالي.

وتابع رئيس الشيشان الروسية: يبدو أن هذا الشاب المضطرب كان حريصا جدا على الذهاب إلى ساحة المعركة للدفاع عن الأقوياء حسب ما يفكر به القادة الميدانيون بعقولهم المريضة، لدرجة أنه في أول فرصة تخلى عنه على عجل، أو ذهب في زيارة غير متوقعة لقائده الأيديولوجي بانديرا، زعيم نازيي أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، وعلى أي حال، لا يمكن استبعاد أي من الاحتمالين.

 


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