دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على صحة وسلامة الغذاء الآمن

كتب محمد أسعد

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أهمية تنمية مهارات العاملين بالمطاعم وتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للارتقاء بالعنصر البشرى وتأهيله لمواكبة المستحدثات والمتغيرات التي تشهدها صناعة الغذاء على مستوى العالم وخاصة صحة وسلامة الغذاء.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه فى هذا الإطار فإن الغرفة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار قد قامت بتنظيم عدة دورات تدريبية متخصصة فى سلامة الأغذية والمشروبات وإدارة مخلفات الطعام بشرم الشيخ تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار، تناولت فيه أحدث الطرق العلمية فى صحة وسلامة الغذاء الآمن، وطرق التخلص الآمن لمخلفات الطعام، شارك فيه عدد كبير من مديرى المنشآت والمطاعم السياحية وكذلك الشيفات بهذه المنشآت.

وأشار المصرى إلى أن هذه الدورات تلقى اهتماما من قبل المنشآت والمطاعم السياحية لما تحتويه وتتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقى بالخدمات المقدمة لروادها وزبائنها، مما يعود بالنفع على السياحة المصرية من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم وسلامته واتفاقه مع المعايير الدولية والمحلية لتقديم الغذاء.

وأوضح إنه فى إطار الإعداد الجيد والجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية لإخراج الحدث فى أبهى صورة، فإن الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار وضعت خطة مكثفة بالتعاون مع الغرف السياحية المعنية لتدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية على مفاهيم السياحة الخضراء وتطبيق مثل تلك الممارسات الجيدة للتعامل السليم مع البيئة وجعلها مستدامة وتعميمها على جميع العاملين بالقطاع، وإعدادهم لإستقبال هذا الحدث العالمي .

ومن جانبها قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أنه تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي ومواكبة التدريبات للمتغيرات التي يشهدها القطاع، لافتة إلى أنه قام بالتدريب شركة "AHDO " المتخصصة في مجال سلامة وصحة الغذاء والتنمية المستدامة.

وأضافت بهجت أن موضوعات التدريب شملت تعريف المتدربين بأساسيات سلامة الغذاء والصحة العامة، نظم إدارة سلامة الغذاء، القوانين الدولية المنظمة له ومرونتها، خطوات تطبيق نظام فعال، والحلول المستدامة لسلامة الغذاء.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، إلى أن هذه الدورات يتم تنظيمها وتنفيذها تحت عنوان "من أجل سياحة آمنة" وأطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر2021، وتتسق مع أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وأوضحت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي تضمنت تدريب أكثر من 13ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالمنشآت الفندقية والسياحية من كافتريات ومطاعم، وبمراكب السفاري بمحافظات كل من الإسكندرية والقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأكدت الدكتورة سها بهجت، أن هذا البرنامج قد حقق الأهداف المرجوة منه وإنه يواكب قرار وزير السياحة والآثار الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك عبر التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقًا لتخصصه، بجانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء.