خليك فى مضغ اللبان.. 4 آثار مفاجئة منها تقليل تسوس الأسنان والتهابات الأذن

كتبت ميرفت رشاد



1 تقليل مخاطر تسوس الأسنان: العلكة " اللبان" تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة ، من السهل أن تضعها في محفظتك أو سيارتك في حالة احتياجك لقطعة معك، هل تعلم أن العلكة لها بالفعل فوائد أكثر مما كنت تعتقد؟ وفى السطور القادمة سنوضح فوائد مدهشة لمضغة العلكة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis". عادةً ما تحتوي العلكة على الكثير من السكر في قطعة واحدة ومع ذلك ، فإن التحول إلى الخيارات الخالية من السكر يمكن أن يكون مفيدًا لك.

إذا كنت تمضغ علكة خالية من السكر ، فهناك أدلة تشير إلى أن هذا الفعل يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر تسوس الأسنان إذا مضغتها بعد وجباتك لفترة محددة من الوقت، يمكن أن يؤدي المضغ إلى زيادة إنتاج اللعاب ، ويعرض الأسنان لمزيد من الكالسيوم ، مما قد يؤدي إلى أسنان أقوى.

2 يقلل من التهابات الأذن: بالنسبة للأطفال المعرضين للإصابة بعدوى الأذن ، فإن مضغ العلكة باستخدام إكسيليتول قد يساعد في تقليل مخاطر تعرضهم لهذه الحالة المؤلمة، إكسيليتول هو كحول سكر طبيعي يوجد عادة في النباتات ، بما في ذلك العديد من الفواكه والخضروات، غالبًا ما يستخدم طعمه الحلو كبديل للسكر ، ولهذا يمكنك العثور عليه في الحلوى الخالية من السكر ، مثل العلكة، يمكن أن يعمل الإكسيليتول ضد بعض البكتيريا التي تسبب التهابات الأذن ، بالإضافة إلى تقليل مستويات البكتيريا المسببة للتسوس في اللعاب.

3 يمكنك تحفيز حركات الأمعاء:

إذا خضعت لعملية جراحية في الجهاز الهضمي (GI) أو عملية جراحية تتضمن تلك المنطقة من الجسم (مثل القسم C) ، فقد تعود وظيفة الأمعاء بشكل أسرع إذا قمت بمضغ العلكة الخالية من السكر عدة مرات في اليوم بعد العملية .



4 قد تشتهي القليل من الحلويات: إذا كنت تبحث دائمًا عن شيء حلو ، سواء كان ذلك بعد تناول وجبة أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار ، يمكن أن يكون العلكة هو الحل لرغبتك الشديدة في تناول السكريات .

تظهر بعض الأدلة أن مضغ العلكة يمكن أن يرضي ذوقًا حلوًا ويمكن أن يساعد الناس على قمع شهيتهم ، ويساعدهم في النهاية على إدارة أوزانهم.