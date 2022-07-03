خليك فى مضغ اللبان.. 4 آثار مفاجئة منها تقليل تسوس الأسنان والتهابات الأذن

1 تقليل مخاطر تسوس الأسنان:
عادةً ما تحتوي العلكة على الكثير من السكر في قطعة واحدة ومع ذلك ، فإن التحول إلى الخيارات الخالية من السكر يمكن أن يكون مفيدًا لك.
2 يقلل من التهابات الأذن:
بالنسبة للأطفال المعرضين للإصابة بعدوى الأذن ، فإن مضغ العلكة باستخدام إكسيليتول قد يساعد في تقليل مخاطر تعرضهم لهذه الحالة المؤلمة، إكسيليتول هو كحول سكر طبيعي يوجد عادة في النباتات ، بما في ذلك العديد من الفواكه والخضروات، غالبًا ما يستخدم طعمه الحلو كبديل للسكر ، ولهذا يمكنك العثور عليه في الحلوى الخالية من السكر ، مثل العلكة، يمكن أن يعمل الإكسيليتول ضد بعض البكتيريا التي تسبب التهابات الأذن ، بالإضافة إلى تقليل مستويات البكتيريا المسببة للتسوس في اللعاب.
3 يمكنك تحفيز حركات الأمعاء:
4 قد تشتهي القليل من الحلويات:
إذا كنت تبحث دائمًا عن شيء حلو ، سواء كان ذلك بعد تناول وجبة أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار ، يمكن أن يكون العلكة هو الحل لرغبتك الشديدة في تناول السكريات .
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