جمارك الصادر بدمياط تضبط محاولة تهريب كمية من المنشطات والسلع الغذائية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة الأستاذ عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية التزام برئاسة علاء السيد وبالاشتراك مع إدارة مباحث ميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب محاولة تهريب كمية من المنشطات والسلع الغذائية المحظور تصديرها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام الإستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 141 لسنة 2022 .

بناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بوجود معلومات مفادها محاولة شركة "أ. ل" تصدير أصناف مخالفة للمستندات ومحظور تصديرها داخل مشمول البيان الجمركي رقم 12057 لسنة 2022 صادر دمياط والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مواد غذائية متنوعة.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد نور مدير ادارة حركة الصادر ومصطفي جمال ومحمد ابو راية بإدارة الحركة وأيمن الدسوقي ومحمد السعيد مديرى إدارت المكافحة وطارق الفرارجي وعمرو نوفل ومصطفي يوسف بإدارة التعريفة للمعاينة فتبين وجود 144 كرتونة بكل كرتونة 12 علبة بكل علبة 12 عبوة ٣٠ ملى بإجمالى 20736 عبوة منشط جنسى و112 كرتونة بكل منها 20 كيس عدس وزن 500 جرام بوزن إجمالى 1120 كيلوجرام .

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة حوالى مليون و714 ألف و880 جنية .

قرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.