ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الذهبية التذكارية داخل طرد بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط تهريب عدد من العملات النقدية الذهبية التذكارية داخل طرد بريدي.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بالوردية الثانية بجمرك البريد السريع برئاسة عماد عزت مدير الجمرك اشتبه أحمد سمير عبد المؤمن وعلى محمد البطريق رئيس الوردية في مشمول بوليصة الشحن رقم 34185247950، المصدرة إلى الشارقة بدولة الإمارات باسم م . أ . م وهى عبارة عن طرد مستندات بوزن 500 جرام .

وبفتح الطرد تبين وجود غلاف بلاستيك شفاف به 20 عملة نقدية تذكارية مصرية ذهبية اللون فئات نصف جنيه وجنيه وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات.

وتم عرض العملات على مصلحة الدمغة والموازين، فأفادت بأن العملات المضبوطه من الذهب عيار 21 بوزن 240.3 جرام وتقدر قيمتها بمبلغ 282 و352 جنيه، وشارك فى الضبط محمد سامي مدير إدارة التعريفة ومحمد جمال مدير إدارة الحركة .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهره إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.