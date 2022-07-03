ثانى الجمهورية في الدبلومات الفنية: تفوقت بدعم أسرتى وأساتذتى.. صور

قالت الطالبة حبيبة صبحى الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى شهادة الدبلوم الفنى شعبة ميكنة زراعية أنها تدرس في مدرسة الثانوية الزراعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد وتعيش في مدينة بلاط حيث حققت هذا المركز بدعم أسرتها ومعلميها في المدرسة ولم تلجأ للدروس الخصوصية مطلقاً وكانت تعتمد فى مذاكرتها على الكتاب المدرسي وتنظم وقتها حتى لا تتراكم الدروس عليها.

وأضافت حبيبة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترتيبها الثاني بين أخواتها الأربعة وجميعهم في المراحل الدراسية باستثناء أختها الكبري التى تخرجت من كلية التربية جامعة الأزهر ووالدها بعمل مديرا لشئون العاملين بمصلحة الميكانيكا والري بمركز بلاط ووالدتها تعمل أخصائية مكتبة وكان لهما الفضل الأول بتوفيق الله في تحقيق هذا التفوق بجانب دعم المعلمين وإدارة المدرسة بقيادة محمد عبد الكريم سفينة مدير إدارة المدرسة ومحمد عبد الرازق مدير الإدارة التعليمية بمركز بلاط.

وأوضحت حبيبة أنها سوف تكمل دراستها الجامعية بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد بنفس مستوى اجتهادها املا في تحقيق التفوق والالتحاق بالهيكل الأكاديمية بالكلية كمعيدة وكذلك تطمح لتنفيذ مشروع انتاجى لديها فكرته وتأمل في تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت حبيبة أنها تهدى تفوقها إلى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والذي يحرص دوما على دعم المتفوقين والكوادر في كل المجالات وكذلك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والذي اتصل بها وقدم لها التهنئة على تحقيقها المركز الثاني على مستوى الجمهورية.