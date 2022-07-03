اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الموقف الحالى لفيضان نهر النيل

الأحد، 03 يوليه 2022 02:00 ص
تعرف على الموقف الحالى لفيضان نهر النيل وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبذل جميع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى خلال فترة أقصى الاحتياجات ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفيرالاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل موقف فيضان النيل.
 
1-معدلات الأمطار على منابع النيل حول المتوسط حتي نهاية يونيو.
 
2-متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر وسيناريوهات الفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل والسيناريوهات المختلفة للفيضان وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.
 
3-الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المائية وتقليل شكاوي المياه.
 
4-الاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى وأعمال تطهيرات الترع والمصارف.
 
5-دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.
 
 

نهر النيل فيضان النيل المياه

الصيف



الموضوعات المتعلقة

ما هى الإجراءات التى تتخذها وزارة الرى خلال فيضان النيل؟

الإثنين، 30 مايو 2022 01:00 ص

احتفالات المصريين.. حياة أجدادنا القدماء بين الأعياد الدينية والزراعية .. توحيد القطرين عيد رسمى .. والأوبت ورأس السنة فرصة للبهجة.. وفيضان النيل مقدس

الثلاثاء، 03 مايو 2022 12:00 م

السودان: 16 ألف أسرة تضررت بفيضانات النيل الأبيض

الأحد، 12 سبتمبر 2021 10:46 ص

الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفلان بعيد النيروز.. بداية السنة الزراعية لدى الفلاحين فى موسم الزراعة وفيضان النيل.. الأقباط يأكلون البلح والجوافة كرمز للشهداء وطهارة القلب.. وتصلى الكنيسة بطقس الفرح

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة