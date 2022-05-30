ما هى الإجراءات التى تتخذها وزارة الرى خلال فيضان النيل؟

كتبت ـ أسماء نصار

متابعة مستمرة تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية.

وفى التقرير التالى نتعرف على دور أجهزة الوزارة خلال موسم الفيضان.

1- المتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر .

2- تحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان .

3- الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

4- الإستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات .

5- المرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها .

6-تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، ولمواجهة أى ازدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى.