بروتوكول بين محافظتى بورسعيد وشمال سيناء لتوفير اللحوم من محطة تسمين الماشية

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفدا من محافظة شمال سيناء برئاسة الدكتورة أمانى اسماعيل رسلان مدير تموين شمال سيناء، والدكتورة وسام حمدى مدير الطب البيطرى لبحث إمكانية توفير اللحوم البلدى من محطة تسمين الماشية ببورسعيد لشمال سيناء.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محطة تسمين الماشية تشهد توفير مزيد من الماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبى احتياجات المواطنين من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو فى تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، بعد أن حققت الهدف الرئيسى منها وهو الاكتفاء الذاتى من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار إلى أنه سيتم عقد بروتوكول بين محافظة بورسعيد وشمال سيناء لتوفير اللحوم من محطة تسمين الماشية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للمحافظات المجاورة من اللحوم من خلال محطة تسمين الماشية.

ومن جانبهم، وجه الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم والتعاون فى هذا الشأن، وأكدو أنهم قاموا بزيارة لمجزر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية، وأشادوا بالتطور الذى حققته بورسعيد فى مجال الإنتاج الحيوانى ومختلف المجالات الأخرى.