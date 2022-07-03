الكشف الطبى على 1962 مواطنا بالقوافل المجانية فى قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية قورته ثان بمركز نصر النوبة، وقرية الفوزة بمركز إدفو ، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بان صحفى، بأن تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1962 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وفى نفس السياق واصلت المديرية تنظيم الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بالوحدات المحلية لمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة حيث شملت التعريف بالمنظومة وأهميتها للمواطنين ، بجانب شرح آلية التسجيل والأوراق المطلوبة ، مع الرد على الإستفسارات والتساؤلات المختلفة التى تم طرحها من قبل المواطنين والقيادات المجتمعية المشاركة فى هذه الندوات وذلك فى إطار الإستعدادات المستمرة التى تقوم بها أجهزة المحافظة ، خاصة أن أسوان تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة بها.



الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحى



قافله طبية