اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:43 م
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"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية لعلاج 938 حالة بنصر النوبة ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:29 م
"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية لعلاج 938 حالة بنصر النوبة ضمن حياة كريمة قافلة طبية
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان قافلة طبية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تكثيف الجهود لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لتصل لجميع المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية.

 

تأتى القافلة الطبية المتنقلة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، لتقديم خدمات الكشف الطبى المجانى لأهالى مجلس قروى قورته بمركز نصر النوبة إستمرت على مدار يومين.

 

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة الطبية شملت جميع التخصصات منها الباطنة والجلدية والمسالك والعظام، بالإضافة إلى الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة، علاوة على توفير معمل للطفيليات والأسنان ومركز للتثقيف الصحى.

 

وأوضح أن القافلة الطبية المجانية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 938 مواطن ومواطنة، بجانب تقديم خدمات الفحص والأشعة السينية وتحاليل الدم وصرف العلاج المناسب، فضلاً عن إرشادات ونصائح التوعية العامة والتثقيف لـ 750 مواطن ومواطنة.

جانب من القافلة الطبية بأسوان (2)
جانب من القافلة الطبية بأسوان 
 
جانب من القافلة الطبية بأسوان (4)
جانب من القافلة الطبية بأسوان

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