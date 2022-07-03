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وزير النقل يكشف تفاصيل الخط الـ6 للمترو: يبدأ من الخصوص وحتى المعادى الجديدة

الأحد، 03 يوليه 2022 09:33 ص
وزير النقل يكشف تفاصيل الخط الـ6 للمترو: يبدأ من الخصوص وحتى المعادى الجديدة الرئيس السيسى
كتب ـ سمير حسنى

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كشف وزير النقل كامل الوزير، عن تفاصيل الخط السادس لـ"مترو الأنفاق"، مشيرا إلى أنه في مرحلة التصميم والطرح على الشركات العالمية.

أضاف وزير النقل خلال افتتاح الرئيس السيسي لمحطة عدلى منصور المركزية:" هناك دولة مهتمة بهذا الخط حيث يبدأ الخط السادس من الخصوص وحتى المعادي الجديدة وطرة البلد جنوبا، ولفت إلى أننا نتشرف اليوم بافتتاح الرئيس السيسي (إل أر تي) والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى مدينة بدر.

من جانبه، قال المهندس محمد حمدي "إن تكنولوجيا تالجو متطورة وتقدم خدمة للركاب على أعلى ضمان من مستويات الرفاهية والراحة والأمان"، وذلك من خلال طرق الربط بين العربات التي تتم عبر 3 نقاط بخلاف القطارات التقليدية من نقطة واحدة، الأمر الذي يجعل العربة مثبتة بشكل قوي لا تجعل الراكب يشعر باهتزاز القطار طوال الرحلة".
 
 

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح محطة عدلي منصور

الرئيس السيسي

القطار الكهربائي

السيسي

محطة عدلى منصور

المترو

القطار الكهربائى

محطات المترو

خريطة مترو القاهرة

محطة مترو عدلي منصور

محطات مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة

افتتاح محطات مترو الخط الثالث

محطة مترو العبور

تشغيل محطة مترو عدلى منصور

مترو النزهة عدلي منصور

أسماء محطات مترو مصر الجديدة



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