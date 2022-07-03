الطب البيطرى بالأقصر يكشف تفاصيل الاستعداد لعيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتى تشمل تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك طبقاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وصحة وسلامة الغذاء.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت خطة المديرية للإستعداد للعيد، وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين، والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحى فى الشودار والأسواق، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية بكافة مدن المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال المجازر والتفتيش وتلقى البلاغات من المواطنين، وتكثيف لجان المرور والتفتيش (لجان من الطب البيطرى وبالاشتراك مع مجالس المدن وباقى الجهات المختصة الأخرى) على كافة المجازر بالمحافظة، والتأكد من توفير المياه والكهرباء ومن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفتح جميع المجازر بكافة مدن محافظة الأقصر مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية الأخرى لمنع ذبح الأضاحى فى الشوارع، حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء وحفاظاً على البيئة ومنع التلوث البيئي.