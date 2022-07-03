لجنة من الطب البيطرى بالأقصر لإحكام الرقابة على أسواق المواشى قبل العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير المديرية، حملات لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تشكلت لجنة برئاسة دكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، وذلك فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق المواشى المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه استعداداً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لرفع كفاءة أسواق الماشية وتطويرها وكذلك عمل مسابقة لاختيار أفضل سوق لبيع رؤوس الماشية، وإتساقاً مع هذه التوجيهات تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية مكونة من الأطباء الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية، بالإشتراك مع قسم شرطة البيئة والمسطحات بمركز إسنا، وقام أعضاء اللجنة بعمل تفقد لجميع الحيوانات داخل سوق المواشى بإسنا، والتأكد من عدم وجود أى حالات اشتباه لأى أمراض وبائية، وذلك نظراً للإقبال الشديد لشراء الأضاحى من سوق إسنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقامت اللجنة بعمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين من المربين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتعريفهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الحيوانات القابلة للإصابة.

كما تم توعية المواطنين من المربين والتجار بضرورة التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، وتقديم الحيوانات لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء، وتستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعياً، وبشكل منتظم حفاظا على الثروة الحيوانية، وحرصاً على النهوض بالثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، وتنفيذاً لخطة استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق المواشي



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق المواشي