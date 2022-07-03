اليوم السابع
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الضانى بـ135 جنيها.. إقبال كبير على مجمعات الإسكندرية فى موسم الأضاحى.. فيديو

الأحد، 03 يوليه 2022 03:42 م
الضانى بـ135 جنيها.. إقبال كبير على مجمعات الإسكندرية فى موسم الأضاحى.. فيديو اللحوم
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو لايف حول بدء موسم الأضاحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم بأفرع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد عبد الرحيم، من إدارة تموين وسط الإسكندرية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة من الشمبرى والبلدى فى أفرع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، حيث تعرض بأسعار تنافسية كبيرة، وجاء سعر كيلو الشمبرى بـ115 جنيها، وكيلو الضانى بـ 135 جنيها، وتلقى إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية نظرا للأسعار التنافسية.

وحول السلع الرئيسية والهامة فى عيد الأضحى قال، إن هناك توافر بكافة السلع التموينية وصرفها بشكل منتظم، حيث يتوافر السكر والزيت والأرز، الذى شهد انخفاضا كبيرا فى الأسعار وتراوح سعر الأرز من 10 جنيهات وحتى 14 جنيها للممتاز .

كما أعلن استمرار العمل بالمجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لصرف المقررات التموينية وبيع لحوم الأضاحى.

ويقول رضا أحمد إبراهيم، مدير إدارة وسط بشركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأفرع المجمعات، بمعدل يصل إلى نحو 50 رأس ماشية فى اليوم موزعة على 48 فرعا من الفروع المنتشرة بالمحافظة، بالإضافة إلى توافر كميات من اللحوم المجمدة بسعر85 جنيها للكيلو .

وأوضح أن كافة اللحوم المتوفرة سواء الشمبرى أو الضانى هى لحوم سودانى مذبوحة فى مصر .


عيد الأضحى المبارك

الاسكندرية

الاضاحى

اللحوم السودانى

المجمعات الاستهلاكية



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