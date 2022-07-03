اليوم السابع
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الرى: تأهيل الترع جعل المياه تتحرك بمنتهى السهولة من أول لآخر نقطة

الأحد، 03 يوليه 2022 01:17 م
الرى: تأهيل الترع جعل المياه تتحرك بمنتهى السهولة من أول لآخر نقطة تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع يعد واحدا من أهم المشروعات القومية في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر.
 
أضاف غانم أن الترع كانت مليئة بالحشائش والمخلفات، حتى أن القطاع المائي في بعض الترع لم يكن واضحا، ولكن التأهيل يعيد الترع إلى القطاع الهندسي التصميمي الخاص بالترعة.
 
وأشار غانم إلى أنّ القطاع المائي لم يكن قادرا على إيصال المياه حتى نهايات الترع، وكان المزارعون يشتكون من هذا الأمر، وكانت تحدث مشاحنات بين المزارعين على نفس الترعة، ولكن عملية تأهيل الترع جعلت المياه تتحرك بمنتهى السلاسة والسهولة من أول لآخر نقطة، ولم تعد هناك أية مشاحنات، كما أن الأراضي في نهاية الترع ارتفعت قيمتها السوقية.
 

الترع

تأهيل الترع

تبطين الترع

الرى

اخبار مصر



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