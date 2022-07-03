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مشروع تبطين الترع.. الانتهاء من تأهيل 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات

الأحد، 03 يوليه 2022 05:00 ص
مشروع تبطين الترع.. الانتهاء من تأهيل 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات تبطين الترع - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع.
 
1- الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات .
 
2-جارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كيلو مترا.
 
3-توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم الى 12127 كيلو مترا.
 
4- تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 86 كيلو مترا.
 
5-المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 .
 
6- أعمال التأهيل حققت عدالة توزيع المياه، وحسم شكاوى المياه بالنهايات، وتحسين نوعية المياه، وتوسعة الطرق بجانبى الترع، وتحسين الوضع البيئى، وتوفير فرص العمل.

تبطين الترع

الترع

المياه

المساقى



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