اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يوليه 2022 07:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى يطالب أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين

الأحد، 03 يوليه 2022 07:00 ص
الرئيس الأمريكى يطالب أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين بايدن
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الرئيس الأمريكى جو بايدن أصحاب محطات الوقود بخفض أسعار البنزين، التى تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة فى الولايات المتحدة، وزادت كلفة المعيشة وأعباء الأمريكيين المادية.

وكتب بايدن على "تويتر": "خفضوا السعر الذى تتقاضوه فى محطة الوقود لكى ينعكس ذلك على تكلفة المواد الغذائية التى تدفعون ثمنها. افعلوا ذلك الآن".

وقال إن هذه هى الطريقة التى يجب أن يتصرف بها مشغلو محطات الوقود، لأن الآن هو وقت "المخاطر العالمية".

يذكر أن التضخم فى مايو الماضى وصل فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى منذ ديسمبر عام 1981، وبلغ 8.6%، فيما كان عند 8.3% فى الشهر الذى سبقه.

وعزت السلطات الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى تداعيات النزاع فى أوكرانيا، واعترفت كذلك بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي.


بايدن

اسعار البنزين فى امريكا

محطات الوقود فى امريكا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

بايدن يمنح ميدالية الحرية لمشاهير أمريكا.. دنزل واشنطن وجون ماكين الأبرز

السبت، 02 يوليه 2022 10:20 ص

"العليا الأمريكية" تواصل توجيه ضرباتها.. المحكمة تصدر قرارا يحد من قدرة الحكومة على خفض الانبعاثات الكربونية.. القرار له تداعياته على استراتيجية بايدن الخاصة بالمناخ.. وCNN: الخطوة تفرض ضغوطا على الكونجرس

السبت، 02 يوليه 2022 05:00 ص

بايدن يهاجم المحكمة العليا الأمريكية مجددا ويصفها بالمتطرفة

السبت، 02 يوليه 2022 04:00 ص

بايدن فى أزمة.. استطلاع: 71% من الأمريكيين يرفضون ترشحه لولاية ثانية 2024‏

الجمعة، 01 يوليه 2022 08:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة