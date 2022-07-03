التنمية المحلية توجه المحافظات بحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع

كتب ــ على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المرافق والقطاعات التنفيذية والخدمية لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال فترة العيد، مشدداً على ضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفورى مع أى طارئ، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

ووجه شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة، لمتابعة أى مستجدات، وإرسال تقارير دورية لرصد شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة فى القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مؤكدا على المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخالفين.

وكلف شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية أيضا، لعدم المغالاة فى أسعار السلع واللحوم والسيطرة عليها، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالمحافظات، للمتابعة المستمرة لتوفير السلع بسعر وجودة مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من ذلك.

وشدد شعراوى على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية فى المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالى، مع ضرورة الالتزام بذبح الأضاحى فى الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وطالب شعراوى بتكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .

وشدد شعراوى برفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية و شركات النقل الجماعى بالمحافظة بتكثيف تواجد سيارات النقل العام، وتكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع لمنع التزاحم والتجمعات، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين الى محافظاتهم، مع متابعة مواقف سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين وزيادة الاجرة المقررة خلال إجازة عيد الأضحى.

وكلف الوزير القيادات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الزراعة و الأمن بالمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء خلال إجازة العيد، وازالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف الوزير، أن المحافظات ستقوم بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين، ومراجعة إنارة جميع الطرق، وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى فى جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات، وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظات.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات، مؤكداً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى (صوتك مسموع) تتلقى شكاوى المواطنين عن أى نقص سلع أو خدمات خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw أو على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الاليكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وحل أى شكوى لهم عن نقص السلع أو الخدمات بسهولة ويسر .