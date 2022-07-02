محافظ أسوان: 8 مجازر حكومية مجانية لذبح الأضاحى خلال العيد

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة والمكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أنه سيتم توقيع غرامات مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع ، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً أيام العيد.

وأشار إلى أن هناك نحو 8 مجازر لإستقبال الأضاحى تحت إشراف بيطرى كامل بقيادة الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطرى للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية وإنتشار الحشرات الضارة.

وكلف اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير وذلك بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن.