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التعليم العالى توجه الجامعات بتكثيف التعاون مع حياة كريمة خلال إجازة الصيف

الأحد، 03 يوليه 2022 09:00 ص
التعليم العالى توجه الجامعات بتكثيف التعاون مع حياة كريمة خلال إجازة الصيف وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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وجهت وزارة التعليم العالى  بأهمية تكثيف المشاركة المجتمعية للجامعات بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، خلال فترة الإجازة الصيفية، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
جدير بالذكر، أن  الجامعات  قامت خلال عام 2021 بإطلاق 957 قافلة متكاملة لخدمة المجتمع المحلي في المجالات (الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية، وبناء القدرات)، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وبلغ عدد المستفيدين منها 517114 مواطنًا.
 
ونجحت الجامعات  في محو أمية (157) ألف مواطن خلال 3 أشهر فقط (دورة أبريل 2022)، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري.
 
 

التعليم العالى

حياة كريمة

أخبار مصر

الجامعات

جامعة القاهرة



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